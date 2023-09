Gloria Groove é salva de enquadro por causa de Ludmilla

A cantora conta que teve que cantar um trecho de uma de suas músicas para provar que realmente era ela, afinal, ela estava descaracterizada.

Meus amores, que eu sou uma grande fã do programa “Que História é Essa, Porchat?”, todos vocês já sabem, afinal, em todos episódios possuem histórias uma mais incrível que a outra, o que não foi diferente no episódio de ontem (26).

O programa contou com a presença da maravilhosa cantora Gloria Groove, que revelou já ter escapado de um enquadro graças a sua colega de profissão, a cantora Ludmilla. A cantora contou que estava indo de São Paulo Para o RIo de Janeiro quando foi acordada pelo seu motorista, com uma arma de fogo apontada para o seu rosto.

“Chegando no Rio, eu apagado, capotado, [vestido como] Daniel, acordo com um ‘pow pow’. Quando eu abri o olho, a cena era: o vidro do Davi [motorista] estava aberto, o meu também, e tinha a polícia do Rio de Janeiro com uma metralhadora dentro do carro. Dormi no enquadro, que pena, já vou acordar tomando esculacho”, iniciou a cantora.

Continuando ele tenta afirma que tentou explicar que era a Gloria Groove e para isso, inclusive, cantou um dos seus maiores hits, a música “Vermelho”.

“Agora parece mentira, mas eu realmente cantei no enquadro. Ele [policial] deu uma pausa e falou: ‘Gloria Groove? Que canta com a Ludmilla?’”, relatou em meio aos risos, brincou: “Às vezes ter um contato certo é bom demais. [Ludmilla é] Amada pelos policiais, amada pelos bandidos, amada pelo Brasil inteiro”, finalizou

Gloria Groove?! Aquela que canta com a Ludmilla?

