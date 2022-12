Gloria Groove comenta amizade de Luísa Sonza e Xamã: “Bem grande”

Cantora foi interrompida por Gloria e chegou a ficar travada diante da característica que deu para amizade entre ela e Xamã

Minha gente, meu WhatsApp não parou um minuto depois que Gloria Groove fez Luísa Sonza perder a linha no ‘Música Boa Ao Vivo’, no Multishow. A cantora declarou que a amizade de Luísa e Xamã era bem grande, revelando mais do que a loira gostaria. Na ocasião, Luísa chegou a ficar travada, pois não sabia o que falar. Aloca!

“Ah, eu e o Xamã, a gente sempre teve uma relação muito próxima assim. Ele sempre foi um parceiro muito grande na minha vida”, afirmou a loira. Então, ela foi interrompida por Gloria Groove, que disparou: “Bota grande nisso, galera. Bem grande”.

Luísa fica muito sem graça com a acusação de Gloria e ela diz: “Segue, amiga! Travou, bicha? Foi só uma observação. Ai que besteira”. Com isso, a plateia caiu na risada e o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais.