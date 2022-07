“Acho que a palavra que resume esse caso é ganância, minha filha foi morta por ganância”, dispara Glória Perez

Escritora foi posicionada como co-autora do crime por um padre cardeal

Mais que estarrecida, eu fiquei perplexa com o detalhamento de informações sobre o caso Daniella Perez. ‘Pacto ‘Brutal’ conseguiu trazer na memória de todos os brasileiros o fato de que a filha de Glória Perez foi assassinada em um crime hediondo. A escritora conta que Guilherme foi movido por ganância e ainda coloca que a imprensa também buscou espaço para aparecer.

“Acho que a palavra que resume esse caso é ganância, minha filha foi morta por ganância e a ganância de vender revistas e vender factoides para ganhar palco, a ganância pelo sucesso faz as pessoas não enxergarem o que tem pela frente”, disse.

A escritora ainda lembrou de uma notícia que um padre a colocou como co-autora do crime. “Tinha um padre que era cardeal e que escreveu o segundo no jornal, um artigo dizendo que existia uma co-autora no crime, não se podia esquecer que a Globo ao fazer novelas incentivava as pessoa a cometer esse tipo de crime. Ele lamentava, mas sendo a autora e mãe da vítima a escritora da novela ela também era co-autora”, disse Saulo Ferrante.

“O que dizer de uma pessoa que representa o cristianismo, que para atingir algo que ele considera inimigo, uma empresa, atira pedras em mãe com filho morto, era um cardeal, um cristão. Era uma pessoa que não tinha compaixão”, disse Glória.