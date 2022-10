Globo se pronuncia depois de comentários homofóbicos de Cássia Kis

Emissora se posicionou a favor da diversidade

Claro que poderíamos esperar um pronunciamento da TV Globo depois de uma live polêmica e as declarações homofóbicas de Cássia Kis. A emissora de televisão se posicionou a favor da diversidade. Vale lembrar que a atriz atacou a comunidade LGBTQIA + dizendo que homem com homem e mulher com mulher não gera filhos.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado ‘beijódromo’ ou algo assim. Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, disse Kis.

A Globo se pronunciou diante o caso: “A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação”, declarou.