Globo nega a contratação de Larissa Manoela e salário de 550 mil

Rumores de que a atriz seria protagonista de Renascer com salário milionário circularam na web após a entrevista para o ‘Fantástico.

Meus amores, a Larissa Manoela está no meio de uma novela que parou totalmente todo o país, cuja curiosidade do público aumenta todos os dias para ver o desenrolar dessa história, desde que atriz concedeu uma entrevista para o ‘Fantástico’ na TV Globo e anunciou que deixaria a quantia milionária de 18 milhões de reais para os pais, afim de cessar a briga familiar que disputa o gerenciamento de carreira da própria atriz.

Então, com seu nome em super em alta e faturando com a subida dos seguidores nas redes sociais que já ultrapassam 50 milhões de seguidores, Larissa Manoela passou a ser o nome mais cotado para viver a personagem Mariana no remake de Renascer, que foi interpretado em sua primeira versão, por Adriana Esteves, pelo menos é que foi dito em vários programas de televisão e sites especializado em fofoca de famosos.



Mas a TV Globo não confirmou que já tenha batido o martelo e assinado contrato com Larissa Manoela, para que ela faça parte do time de protagonistas do remake de Renascer, tão pouco a emissora confirmou que Larissa poderia receber um salário de 550 mil reais mensais para o trabalho por obra da atriz.