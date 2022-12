Globo não renova contrato com Fernanda Lima

Após 18 anos, a apresentadora, que foi contratada em 2005, foi descartada pela emissora

Ai gente, meu coração não aguenta, eu juro! A Globo está testando o nosso coração e enxugando cada vez mais o seu casting de artistas na intenção de diminuir a folha de pagamentos. Fernanda Lima, com 18 anos de emissora, não vai continuar nos planos do plim plim para 2023. A apresentadora foi cortada e será dispensada assim que finalizar o acordo vigente que termina em breve.

“Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco. Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro. Então, vem aí um mundo mais livre, onde eu, provavelmente, não vou estar contratada. Então, acho que pode ser bom também, deixar um pouco sem saber o que vai rolar”, disse com exclusividade ao jornalista Gabriel Perline.

Fernanda foi contratada em 2005 para protagonizar novelas dentro da emissora, mas acabou emendando sua carreira com o falecido Vídeo-Show, em que tomou o lugar de Angélica na apresentadora do programa das tardes da Globo. Deposij disso ela nçao parou mais, ficando aind amais conhecida por sue programa ‘Amor & Sexo’.