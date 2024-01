Globo não deixa Beatriz fazer cocô de pé e a reprende dentro do BBB

Genteeeee, como não amar a Beatriz do Brás? Ela conquistou nossos corações e nossas risadas ao contar suas histórias. Mas, nesta quarta-feira (24), a vendedora surpreendeu não só os colegas de reality show, mas também ao público ao revelar a forma inusitada que costuma fazer cocô dentro e fora da casa.

Em conversa com Beatriz, Alane comentou sobre uma placa colocada dentro dos banheiros da casa, que dizia para os brothers não subirem no vaso sanitário.

Beatriz disse que a placa deve ter sido colocada para ela, já que costuma fazer cocô de cócoras e em cima do vazo. “Fizeram manutenção interna por causa de ti”, disse Alane, enquanto ria.

“Lascou, porque eu só consigo ‘cagar’ assim. Minha família inteira ‘caga’ assim”, justificou a sister. Indignada, Alane questionou. “Mas como? Eu acho que, no Brasil inteiro, só tu ‘caga’ assim”.

“Eu tentei fazer sentada, mas não desce. É de família, a família inteira é assim… Minha avó tinha roça, então a gente fazia as coisas no meio do mato. Eu ia muito para a roça com meus irmãos na Bahia, não tinha banheiro na casa da minha avó”, justificou Beatriz.

Curiosa, Alane ainda simulou para a amiga a forma correta de se sentar, e disse que a sister poderia tentar ficar “na isometria”, ao invés de em cima do vaso. E pediu para que, quando deixassem o BBB, Bia mostrasse a ela como costuma ir ao banheiro.