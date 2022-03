Globo se perde e corta defesa de Lucas, Scooby e Paulo André! Saiba o que os emparedados disseram!

Os emparedados se defenderam e o surfista teve ajudinha de Arthur Aguiar

E a Globo hein, leitor(a)? Se perdeu todinha na programação e cortou os trintas segundos de defesa dos emparedados do décimo paredão do ‘BBB22’. Mas é claro que ela se perde lá, mas a gente te acha aqui! Afinal de contas, as defesas não passaram no ao vivo, mas sim para os assinantes do PPV. Vamos descobrir o que os emparedados disseram?

A começar pelo Barão do Paredãozinho que usou da sua garra para comover os 25 sungers — sungas por amar usa-la com o roupão do líder na semana da liderança — da sua torcida. “Eu batalhei dez semanas para não ir ao paredão, mas chegou o décimo. Eu me entreguei muito, eu venci, tive sorte, vivi intensamente isso aqui, mas chegou o décimo e não deu para escapar. Quero pedir ajuda ao Brasil que orou muito por mim para eu ter chego até aqui para que vote e me deixe ficar e continuar esse jogo”, disse o moço namorado da moça com nome de país — que sentará ao lado dele amanhã, (29), tadinho…

Lucas defende sua permanência na casa do #BBB22



Depois, foi a vez de Paulo André se defender e utilizou da experiencia que está passando com uma dicção de milhões — acredite! “Fala rapaziada, Brasil! Eu aceitei esse desafio e estou entregue a essa experiência, sou movido a isso. Talvez o desafio mais louco e diferente da minha vida, mas esse é o Paulo André. Mostrei ser quem eu sou e muita gente talvez não iria conhecer esse meu lado, mas esse sou eu e estou muito entregue. Então, eu peço para o Brasil que vote para que eu fique e continue sonhando com esse tão sonhado pódio que eu almejo para esse desafio, que espero que alcance”, sem gaguejar.

Paulo André defende sua permanência na casa do #BBB22



E por último, Pedro Scooby, que pediu uma ajudinha a Arthur Aguiar sobre o que falar, e abriu seu coração. “De novo né? Mais uma vez, agora, tão rápido no paredão. Eu vou ser bem sincero: eu ‘tô aqui de coração. Eu me entreguei para isso aqui e fui aprendendo aos poucos, fui vivendo isso aqui e fui cometendo erros e acertos. Tentei jogar algumas vezes, mas o coração falou mais alto. E é isso! Se tiver que ficar, vou ficar amarradão, mas a decisão é do público, não minha!”, sendo sucinto.

Pedro Scooby defende sua permanência na casa do #BBB22



E aí, leitor(a)? Quem você quer que permaneça? O Sunguer, o boy da Jade Picon ou o vida boa?