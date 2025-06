Globo interrompe programação para noticiar tragédia com balão em SC: 8 mortos e 13 sobreviventes

Gente, estava relaxando em uma pousada icônica de Angra, quando percebo algumas pessoas se aglomerando em frente a TV para assistir algo. E como a curiosa que sou, fui ver o que se tratava e fiquei em choque com as cenas de terror de turistas em um balão em chamas.

Acontece que, na manhã deste sábado (21), um passeio turístico de balão com 21 pessoas a bordo terminou em tragédia em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, após ficar em chamas momentos após alçar voo pelos céus da região e, em seguida, despencar.

De acordo com o jornalista César Tralli, o acidente com a aeronave vitimou oito turistas: quatro foram carbonizados e quatro morreram com o impacto da queda.

“No começo aqui do ‘É de Casa’ a gente falava em quatro pessoas, agora infelizmente oito mortes confirmadas”, divulgou Tralli.

Ainda segundo o âncora do Jornal Hoje, 13 pessoas sobreviveram à tragédia e foram encaminhadas com urgência ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande.

“A gente acompanha o trabalho todo de resgate. Quem estava perto [do local do acidente] correu para tentar ajudar, para tentar salvar as pessoas”, reforçou o apresentador.

Tralli destacou que, no momento do acidente, fazia sol e ventava muito: “Vai ter que ter todo um trabalho de perícia, trabalho policial dos bombeiros também, uma força-tarefa para tentar descobrir o que foi que aconteceu”, completou.