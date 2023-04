Globo ignora Juliana Paes em evento no Rio de Janeiro

Agora na Netflix, Juliana encabeça a primeira novela lançada para a emissora no Brasil, ao lado de Vladimir Brichta

Vamos dale, pra não tomale, né não? Se a situação ficou feia até para Juliana Paes, imaginem para nós, meros mortais… A atriz foi ignorada por diretores e atores da Globo depois de participar do painel da Netflix em que falou sobre a sua participação na primeira novela lançada no Brasil pela plataforma de streaming. De acordo com a Veja, não pegou nada bem a passagem dela da Globo para outro veículo.

As más línguas ainda contam que a Globo entende que seus rivais são as plataformas de streaming, que insistem em ficar no seu caminho e barrar o seu crescimento no mercado audiovisual.

A novela conta a história de Liana, Juliana Paes, casada com Tomás, Vladimir Brichta, que tem o sonho de se tornar mãe. “É uma trama sobre sonhos interrompidos, sobre o desejo de ser mãe. O melodrama permite criar uma história que toca em questões morais e universais”, explicou ngela, escritora da novela.