Globo deve pagar R$9 milhões para Lair Rennó, ex-apresentador do Encontro

O apresentador venceu uma ação que movia contra a emissora diante dos direitos trabalhista que lhe eram assegurado

Que bufunfa! Contei para as minhas fofoqueiras do Leblon, que o ex-apresentador do Encontro, Lair Rennó, está prestes a receber R$9 milhões da TV Globo diante de um processo que ele moveu sobre questões trabalhistas. De acordo com o Na Telinha, o jornalista pedia um salário adequado referente aos seus anos que apresentou o Encontro.

Os documentos contam que a TV Globo negligenciou direitos previdenciários de Rennó quando mudou o contrato de CLT para PJ. “A prestação de serviços do apresentador Lair Rennó, como pessoa jurídica em prol da Rede Globo ‘constituiu intuito apenas de fraudar a relação de trabalho por meio da pejotização'”, dizia a sentença do juiz Adriano Marcos Soriano Lopes.

André Fróes de Aguilar, advogado de Rennó, informou que o valor é provisório e informou que foi comprovada a fraude na alteração do regime contratual do jornalista.