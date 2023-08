Globo demite recém-contratada por falar mal de marido de Andréia Sadi

Rebeca Faro ficou apenas 24h na emissora após sua contratação e o motivo da demissão é por falar mal de André Rizek em uma rede social

“Tudo que é bom dura tão piuco”, já dizia minha amiga Luísa Sonza, não é mesmo? Pois para Rebeca Faro o sonho de trabalhar na Globo durou menos de 24h, afinal a direção pegou ela falando mal do marido de Andréia Sadi, André Rizek em uma rede social. Em um blog ela ironizou a piada feita com a cara do marido de Andréia, dizendo que ele teria que “a engolir” nas reuniões do SporTV.

O Compliance da emissora não quis ouvir as explicações da comunicadora e demitiu a profissional nesta terça (29). O TV Pop apurou que André chegou a interceder pela permanência de Rebeca, mas os apelos não surtiram efeitos.

“Central Globo de Produção, eu cheguei, caralho! André Rizek, você vai ter que me engolir, pois as reuniões de pauta vão ser amiguinhos agora. Vai falar mais merda não, more”, disparou a jornalista, em uma mensagem publicada com todos os caracteres em caixa alta.