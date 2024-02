Globo define data para a reprise da novela Cheias de Charme

A trama de grande sucesso voltará a ser exibida no dia 11/03, substituindo a clássica Mulheres de Areia.

Cheias de charme, a novela mais famosa e assistida da década, terá seu segundo remake a partir do dia 11/03. A novela das sete da Tv Globo será exibida após o Jornal Hoje, adiantando a última semana de Mulheres na Areia.

As protagonistas mais importantes são as empregadas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida. Elas se conheceram na prisão após arrumarem treta, as três trabalham em um condomínio de luxo.

A patroa Chayene, que é cantora famosa piauiense, é denunciada pela funcionária por agressão. Rosária é pega após invadir o camarim do Sertanejo Fabian, mas Cida, arruma briga após ver seu namorado beijando outra mulher.

Após fazerem uma amizade, elas formam um grupo musical. As Empreguetes fazem sucesso depois de lançarem o clipe Vida de Empreguete, que define seus serviços. A música estourou na tv e para os telespectadores.

A Globo pensou em adiar o remake para dar de cara com o lançamento do filme das Empreguetes, mas ainda não tem data específica de produção, mas voltou atrás e fez com que a história substituísse Mulheres de Areia.

A saga das gêmeas Raquel e Ruth terá fim no próximo dia 15. Como de costume, a emissora passará o final da novela que está no ar e pedaços da que será depois da novela final.