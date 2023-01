Globo confirma Paulo Vieira e Dani Calabresa em quadros do BBB23

‘Big Terapia’ e ‘CAT BBB’ vão voltar com tudo para o reality da Globo

Obrigada Boninho, você é SEN-SA-CIO-NAL! O diretor do reality mais aclamado da televisão brasileira não ia deixar de fora Dani Calabresa e Paulo Vieira, por isso o ‘Big Terapia’ e ‘CAT BBB’ seguem firmes e fortes na edição 23 do reality da Globo.

No ‘Big Terapia’ Paulo Vieira analisa o comportamento dos brothers dentro da casa. “Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo ainda mais para essa entrevista”, disse ele.

Enquanto Dani comanda o CAT BBB, que a gente já conhece e ama. “Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Eu realmente sou fã do ‘Big Brother Brasil’! Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do ‘CAT BBB”, disse ela.