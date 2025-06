Globo anuncia o encerramento do “Vai que Cola” em 2026 após briga nos bastidores e falta de graça

Gente, estou aqui comendo um maravilhoso pavê de sonho de valsa de sobremesa aqui no rooftop do Novotel Leme, quando minha amiga de Santa Teresa me aparece com um babado daqueles sobre o programa “Vai que Cola”.

Acontece que a Globo anunciou que o humorístico vai encerrar em 2026. A emissora chegou a essa decisão após as inúmeras críticas com a “falta de graça” dos roteiros e a uma crise interna que atingiu os bastidores da produção. Com a 14ª temporada confirmada, o programa, que já foi o maior sucesso do Multishow, terá sua despedida oficial no próximo ano.

O elenco já havia sido informando sobre o encerramento. Embora o sentimento entre os atores seja de encerramento de ciclo, eles compreenderam os motivos apresentados para o cancelamento da atração.

Os episódios finais irão ao ar primeiro pelo Multishow, seguido pela reapresentação na TV aberta. As reprises devem seguir disponíveis na TV paga, sem previsão para saída da grade.

Criado em 2013, “Vai que Cola” se destacou pelo formato teatral e humor popular, mantendo Marcus Majella, Cacau Protásio, Samantha Schmütz e Catarina Abdalla como pilares do elenco desde sua estreia. O time atual também reúne Marcelo Médici, Paulinho Serra e Silvio Guindane. Entre as participações marcantes está o ator e comediante Paulo Gustavo (1978–2021), presente até 2016 e reconhecido como fenômeno da comédia nacional.

Mas, o clima nos bastidores do humorísticos piorou ao longo das temporadas. Após a demissão do roteirista André Gabeh se tornar pública em 2023, uma crise marcada por acusações de assédio moral e reclamações sobre a influência de atores nos roteiros. Gabeh, um dos poucos autores negros da equipe, também foi alvo de críticas recorrentes do elenco, conforme relato de outros roteiristas em comunicado: “A implicância ou perseguição por parte do elenco em relação ao autor não é uma questão recente”, informou o texto divulgado à época.

A única integrante do elenco que comentou publicamente sobre o episódio foi a Cacau Protássio. Nas redes sociais, a atriz relatou que se sentiu exposta e responsabilizada injustamente pela saída de Gabeh, cobrando posicionamento de colegas e lamentando a postura da emissora: “É muito mais fácil acusar o elenco do que acusar a Globo ou o Multishow. É muito mais fácil acusar o menor do que acusar o maior”, declarou.