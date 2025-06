Globo altera grade e joga final de Garota do Momento para segunda-feira à tarde

A Globo fez uma mudança inesperada na programação e empurrou a reapresentação do último capítulo de Garota do Momento para a tarde de segunda-feira (30), às 14h40, pegando muitos telespectadores de surpresa. A tradicional reprise do final da novela das seis, que costuma ir ao ar aos sábados, foi retirada do ar devido à cobertura das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

“Com o fim de Garota do Momento, exibido nesta sexta-feira (27), a Globo optou por não reprisar o capítulo final no sábado (28)”, informou a emissora. O motivo: o jogo decisivo do torneio internacional de futebol, que ocupa o horário em que normalmente seria exibida a novela.

Os últimos momentos da novela das 18h serão exibidos na faixa da “Edição Especial”.

A partida, que abre a fase eliminatória da competição, envolve clubes brasileiros e bagunçou toda a grade. Para não deixar os fãs da trama na mão, a Globo marcou a reprise para segunda à tarde, no horário normalmente destinado ao Vale a Pena Ver de Novo, que atualmente exibe História de Amor. Com isso, é provável que a reapresentação de A Viagem também seja suspensa no mesmo dia.

“História de Amor” e “A Viagem” não serão exibidas por conta da reprise e do futebol.

A mudança é inédita. Nunca antes a reprise de uma novela das 18h foi deslocada para outro dia e faixa de horário. O movimento da emissora mostra o impacto da competição esportiva na grade e também a importância de manter o público ligado no desfecho da história.

Na segunda-feira, logo mais tarde, às 18h, estreia Êta Mundo Melhor!, novela inédita que marca o retorno de Walcyr Carrasco ao horário das seis. A produção é uma espécie de sequência espiritual de Êta Mundo Bom! (2016), prometendo manter o público cativo e nostálgico.