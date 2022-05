HMMMMM… Gleici Damasceno quer namorar e Rhudson Victor é direto: “Quando a gente começa?”

O clima de romance está abalando o Twitter viu?

O melhor lugar para se arrumar um boy magia é na internet e claro que Gleici Damasceno, vencedora do ‘BBB18’ sabe disso. Então, nesta terça-feira, (4), a acreana postou em seu Twitter: “’Tá na hora de eu arrumar um namorado, sério…”. E aí ela recebeu uma declaração direta…

Tá na hora de eu arrumar um namorado, sério… — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) May 3, 2022

O moço com atitude é Rhudson Victor, apresentador de programas nas redes sociais dos realities show da Globo. Ele repostou o tweet da moça e escreveu: “Quando a gente começa?”. APRENDE HOMENS DO MEU BRASIL! E não é que Gleicinha respondeu? “Hudson, Hudson…”, disse a moça.

Quando a gente começa? https://t.co/b7VzYuG6XG — Rhudson Victor 🤙🏾 (@orhudsonvictor) May 3, 2022

Isso rendeu tantos memes que você nem imagina, leitor(a)! A web toda começou a shippar o casal — inclusive, eu — e teve até gente descobrindo que ela já curte fotos do rapaz, viu? E como ambos são fãs declarados do candidato a presidência, Lula, os seguidores já criaram até fic…

Vem aí… Como é nome do shipper? pic.twitter.com/CD9rGuthys — Mary🏁🐝 (@Mary24877032) May 3, 2022

Tem criança chorando pedindo pra vocês se pegarem logo — Karina 🦇🏁 (@DecodeRobsten) May 3, 2022

Já consigo ver nós dois de mãos dadas fazendo campanha pro Lula. — Omar (@Omardeideais) May 3, 2022

Lembrando que no começo do ‘BBB22’, Gleici e Rhudson já trocaram flertes na frente de Rafa Kalimann e deixou a apresentadora toda shippadora do casal viu? O apresentador elogiou o cabelo de Gleici e ela disparou: “Um homem bonito desse me elogiando ao vivo?”, deixando o moço super sem graça. Rafa revelou que a mão do rapaz estava gelada e ele todo sem graça. Fofos né? Eu shippo!