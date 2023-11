Gleici Damasceno prestou solidariedade à Ana Hickmann e aproveitou para expor seu ex-relacionamento abusivo

Na época, em 2019, ela namorava Wagner Santiago, que hoje é produtor de conteúdo adulto

Gleici Damasceno usou seu Twitter, também conhecido como X, para expor o seu relacionamento abusivo que viveu ao lado do seu ex-companheiro Wagner Santiago, que hoje é produtor de conteúdo adulto. A musa entrou no assunto ao comentar o caso de agressão de Ana Hickmann.

“Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela, esperando que consiga romper esse ciclo de violência e seguir uma vida plena. Ana é uma mulher forte e inteligente, capaz de inspirar outras a não viverem relacionamentos abusivos”, disse.

A ex-BBB ainda disse ter perdoado seu ex-parceiro por causa de uma mensagem onde ele conta que sente vergonha por ter agredido ela. “Essa mensagem me fez voltar, pois eu acreditei que a pessoa iria mudar, mas nada mudou, então não acredite que você vai mudar ele. Não vai…”, escreveu.

“Hoje em dia eu estou bem, segura e feliz, mas eu sei que muitas mulheres não estão, e sim na época eu não tive coragem, postei hoje pq a história da Ana de certa forma me gatilhou, e ao mesmo tempo admirei a coragem dela de denunciar na hora. São tantas histórias horrorosas que eu vivi, com e sem testemunhas. Coisas que eu nunca vou esquecer, quem já viveu isso sabe. Meus amigos na época tentaram me alertar ao presenciar algumas situações, mas eu estava tão dependente emocionalmente que não conseguia enxergar toda violência…”, finalizou.