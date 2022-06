“Não posso nem chamá-la de artista, porque de artista não tem nada”, alfineta Sônia Abrão para Gkay

Jornalista foi convidada para participar do ‘O Pod é Nosso’ e não deixou de falar sobre a treta com a influenciadora

Eu disse para vocês que essa treta estava longe de acabar, quem diria hein? Sônia Abrão não deixou de comentar sobre a treta com Gkay no podcast do seu amigo jornalista Carlos Alberto de Nóbrega, ‘O Pod é Nosso’. A jornalista afirma que não chegou a brigar com a influenciadora , porque mesmo para discordar de algo teria que ter nível. Berro!

“Ela foi com as pedras na mão, quer dizer não é só a reação do pessoal como das próprias pessoas que agente não pode nem chamar de artista, porque de artista ela não tem nada. E aí tirou o microfone da mão do nosso repórter, meu Deus, você vê alguém com esse nível e não dá nem para brigar”, disse Sônia Abrão.

A jornalista ainda disse que fica desgastada com o tanto de hate que recebe e foi aconselhada por Patrícia Abravanel a parar de lê-los. “Você vê a pessoa abaixo da crítica, até para discordar de alguém, tem que ter um nível básico”, contou.

Sônia rebateu elegantemente (como sempre). Afe! Meu sonho é ter toda essa postura para quem fala mal de um trabalho tão brilhante dentro da TV. Nunca esqueça que sou sua fã Sônia!