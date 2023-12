Gkay revela programação para Farofa de 2023

A festa de aniversário da influenciadora acontecerá em Fortaleza, nos próximos dias 04, 05 e 06 de dezembro.

Ai que tudo! Às vésperas do aniversário que todos os brasileiros gostariam de ser convidados, a minha amiga e influenciadora Gkay revelou quais serão as atrações que darão vida a mais uma edição da festa, ou melhor, do evento “Farofa da Gkay”.

Neste ano, o aniversário da influenciadora acontecerá nos dias 04,05 e 06 de dezembro, em Fortaleza, contará com uma gama bem extensa de atrações, tendo artistas do funk, axé, sertanejo, rap e até música eletrônica.

Confiram a lista completa de artistas que se apresentarão na festa e que foram divulgados pela própria Gkay: