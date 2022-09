Gkay não descarta a possibilidade do público estar presente na Farofa

A influenciadora revela que estão vindo novidades por aí e deixa fãs esperançosos.

Quem aí tem o sonho de ser convidado para a famosa “Farofa da Gkay”, uma das festas de aniversário mais babadeiras que existe. Todo mundo né? Pois bem, ao que tudo indica vem novidades por aí.

A festa que geralmente acontece no mês de dezembro, esse ano está causando muitas expectativas, nos possíveis convidados e principalmente no público, que acompanha um pouquinho de tudo o que acontece no evento.

Em uma caixinha de perguntas no instagram, a maravilhosa, dona e idealizadora de cada detalhe da festa, Gkay, foi questionada sobre a possibilidade da venda de ingressos para a participação do público no evento.

Fazendo com que, assim como eu, muitos de seus fãs fiquem esperançosos, a rainha da Farofa respondeu que este ano não há essa possibilidade, porém afirmou que tem surpresas vindo por aí, para a festa do ano que vem.