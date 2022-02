Gkay assusta com beleza de Grazi Massafera e Flávia Alessandra

Em viagem ao Rio de Janeiro a influenciadora esbarrou as musas nos corredores da Globo

Beleza é o que não falta quando falamos de três musas nos corredores da TV Globo. Gkay ficou espantada com tamanha beleza de Grazi Massafera e Flávia Alessandra.

Gkay e Flávia Alessandra (Foto: Reprodução/Instagram)

Gkay assustada com a beleza (Vídeo: Reprodução/Instagram)

As mulheres mais lindas da Globo (Vídeo: Reprodução/Instagram)

Combinando o empréstimo de looks (Vídeo: Reprodução/Instagram)

A humorista que não perde uma ainda soltou: ”Já vi gente assustar com a feiura, mas com uma beleza dessas é a primeira vez”, completou.

As três ainda combinaram de tirar fotos dos looks babados que usavam para as gravações de programas que ainda não sabemos, mas sabemos o motivo da influencer viajar até o Rio.

Gkay terá um quadro no Domingão com Huck, ‘Um Crush para Gkay’, que procurará um novo pretendente para a influencer. Será que vem aí?