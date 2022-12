Gkay desativa conta no Twitter

Após onda de exposed e haters influenciadora desativou a conta

Todas as minhas fofoqueiras sabem que a influenciadora e empresária foi às pressas para o hospital devido a onda de hater que estava recebendo na internet. De acordo com Lucas Pasin, ela já estaria em casa e não teve nota médica, porque ela não precisou ser dopada. Gkay chegou a desativar o Twitter, a pressão foi muita e a musa não suportou os exposeds.

Tudo começou com as piadas envolvendo o nome da influenciadora no ‘Melhores do Ano’, depois daí foi só ladeira abaixo e os famosos tomaram seus lados: Porchat ou Gkay?

Muitos se pronunciaram diante do fato escolhendo apoiar Porchat, já que como disse o mesmo o ano dela só foi ruim por causa dela mesma.