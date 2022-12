Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia: “Livramento”

Ex-BBB publicou a imagem do carro batido no seu Instagram e comentou que a estrada ajudou a tragédia

Pai amado, já avisei as minhas fofoqueiras para tomarem cuidado com as pistas nessa época do ano, que são muito perigosas diante de uma direção inconsequente. Gizelly Bicalho passou o maior surto em uma viagem para o interior da Bahia. A ex-BBB contou que um caminhão bateu na traseira do carro e jogou o veículo para fora da pista.

“Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado. Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco, fomos surpreendidos com esse caminhão no nosso fundo, que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém se feriu”, disse ela.

O acidente aconteceu ontem (29), quinta-feira e ela recebeu uma mensagem de carinho dos seus fãs diante do ocorrido, contando que estava tudo bem com os passageiros, um amigo e o namorado, Talles Gripp.