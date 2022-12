Gizelly Bicalho se envolve em acidente de carro: “Mais um livramento de Deus”

A ex-BBB explicou como o acidente aconteceu e garantiu que, apesar do estrago, ninguém ficou ferido.

Socorro! Gente, no fim da manhã desta quinta-feira (29) a ex-BBB Gizelly Bicalho se envolveu em um acidente de carro enquanto viajava em direção à Itamaraju.

Após o acidente, a influencer publicou em seu instagram um carrossel de fotos mostrando como ficou os veículos envolvidos no acidente. Nas fotos, é possível notar que o veículo onde ela estava foi parar no meio do mato, ao lado da estrada, e que sua parte traseira ficou completamente detonada.

Na legenda da publicação Gizelly agradece a Deus pelo livramento e clama pela presença de Nossa Senhora e do Anjo da Guarda.”Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado.”

Por fim, ainda na legenda, a ex-BBB explicou detalhes de como o acidente aconteceu e revela que, felizmente, ninguém ficou ferido. “Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminhão no nosso fundo que não conseguiu freiar e fomos arremessados, mas ninguém se feriu.”