Gizelly Bicalho esculacha Felipe Prior após a sua condenação: “O Brasil sabia de tudo e vendaram os olhos” 

A advogada e ex-colega de confinando de Prior se indigna com o fato do ex-BBB ter saído do reality sendo idolatrado e ter recebido apenas 6 anos de prisão em regime semiaberto.

Amores, cá entre nós, desde que saiu a condenação do influenciador e ex-BBB Felipe Prior, que foi acusado de estuprar uma garota em 2014, a internet não fala em outro assunto e é óbvio que, assim como ontem eu trouxe para vocês o pronunciamento do empresário e youtuber Felipe Neto a respeito do caso, eu não poderia deixar de trazer o pronunciamento da advogada e ex-colega de confinamento (no BBB) do Prior, Gizelly Bicalho.

Durante o episódio de ontem do podcast “Pod dar Prado”, que pertence a influenciadora Gabi Prado, mas que estava sendo conduzido pela ex-BBB, Gizelly, que estava entrevistando um perito criminal, sem citar nomes, resolveu comentar sobre o caso.

“Não posso me calar diante disso. O rapaz que fez o Big Brother comigo foi condenado a seis anos pelo crime de estupro. O fato aconteceu em 2014, e estava tramitando há mais de três anos o processo”, iniciou a ex-BBB.

Logo em seguida, se mostrando indignada com toda a situação, Bicalho ressalta o fato de que, mesmo o país todo sabendo sobre as acusações que existiam contra ele, quando o mesmo saiu do reality, todos resolveram fechar os olhos e deixar com que ele fosse idolatrado.

“Ele saiu como amado, idolatrado e teve acesso a todos os lugares. O Brasil sabia de tudo que estava acontecendo, as pessoas venderam os olhos…Essa pessoa ficou aí, frequentando os melhores lugares. Todo mundo seguia e tudo era legal”, afirmou Gizelly.

Citando algumas informações do caso, que foram dadas durante o Fantástico do último domingo (16), a advogada afirma que provavelmente Prior irá recorrer ao caso e se indigna com a pena pela qual o ex-BBB foi condenado.

“Ele lacerou a vagina da menina! Ela desmaiou, a pressão baixou, a mãe dela foi ver a vagina dela quando ela chegou em casa, estava toda sangrando. Quando ela viu a vagina da filha dela rasgada, elas correram para o hospital… A menina teve que conviver com isso esses anos todos e agora chegou a condenação dele, no semiaberto, só 6 anos, têm ainda mais três processos para vir, do mesmo crime, e ele vai ficar recorrendo”, continuou.

Por fim, Gizelly ressalta que, o fato de Prior possuir uma boa situação financeira ajudará a fazer com que ele recorra ao caso em tribunais superiores, como o STJ (Superior Tribunal de Justiça) e o STF (Superior Tribunal Federal).

“E como é uma pessoa que tem dinheiro, ele consegue ir pro STJ, ele consegue ir pro STF, quando é um podre cometendo isso gente, ele não tem dinheiro para pagar advogados bons, que consigam entrar com esses recursos, porque as pessoas acham que entrar com recursos em tribunais superiores, são fáceis, [mas] é muito difícil ser aceito os recursos lá em cima”, finalizou a ex-BBB.

🚨HABLOU! Gizelly Bicalho, que participou da mesma edição de Felipe Prior, falou sobre o caso de estupro que o ex-BBB foi condenado. pic.twitter.com/K0yQTW2FWA — Central Reality (@centralreality) July 18, 2023