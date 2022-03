Givaldo Alves: da traição para o estrelato

Provando que o mundo capota e não gira, ex-morador de rua que pegou a mulher do personal faz de limões uma limonada

Olha, acho que nem se me contassem eu acreditaria, mas aconteceu com Karol Conka, porque não com o pivô da traição do caso “Personal Trainer” (risos). Givaldo Alves, já conquistou mais de 65 mil seguidores no Instagram e suas declarações em entrevistas dão o que falar.

Nasce uma estrela? Olha, eu acredito que é bem provável de termos uma nova personalidade queridinha no Brasil. O ex-morador de rua, tem dado o que falar com suas entrevistas e sua dicção de milhões.

APAIXONOU | Com riqueza detalhes morador de rua espancado por personal fala pela 1ª vez



Quatorze dias após o episódio que surpreendeu o Brasil e inundou as redes sociais com as opiniões mais diversas, Givaldo Alves, 48 anos. pic.twitter.com/zewuTsGCgI — 🕍 CPX DA PENHA 🕍 & 🇩🇪 CPX DO ALEMÃO 🇩🇪 OFC (@PenhaCpx) March 24, 2022

Givaldo ainda é considerado o último romântico pela forma que fala da sua amada, Sandra, a mulher do personal.

Elogie sua mulher o tanto que esse cara elogiou a esposa do personal trainer. Givaldo Alves, o amante das mulheres, o último romântico. pic.twitter.com/Mg5ToeFMfY — Felipe Soares (@lipesoars_) March 24, 2022

Parece até brincadeira, mas não é. Givaldo foi de 0 a 100 em poucos dias. Nessa história toda ele já viajou de avião e conheceu o muso do Toguro que levou ele para academia. Tô falando que o cara é sucesso.

Para tudo Brasil, eu tô perplexa. Isso que eu chamo de aproveitar o ensejo e fazer uma boa limonada com os limões que a vida dá.