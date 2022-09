Gisele e Tom Brady fogem de furacão com os filhos, mas escolhem ficar em casas separadas

O site Page Six contou que a família ficou em casas separadas em Miami

Os rumores sobre a separação de Tom Brady e Gisele só aumentam, e até agora nenhum dos dois fizeram uma declaração sobre o que pode estar acontecendo. Afe! De acordo com o Page Six, o casal e filhos fugiram do furacão se abrigando em Miami, mas ficaram em casas separadas.

O craque do futebol levou os três filhos, Benjamin, Vivian e John (fruto da relação do jogador com a modelo Bridget Moynahan), para Miami, onde Gisele estaria esperando a família chegar.

As informações são da Revista People, mas o site Page Six ainda assanhou as fofoqueiras dizendo que o casal estaria ficando em casas separadas em Miami.