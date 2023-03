Gisele Bündchen vive romance com magnata bilionário, diz jornal

De acordo com o Daily Mail, a modelo e Jeffrey Soffer, amigo de Tom Brady, estão se encontrando há alguns meses

Eita! De acordo com o Daily Mail, Gisele Bündchen está vivendo um romance com um magnata bilionário amigo do seu ex-marido, Tom Brady. Trata-se de Jeffrey Soffer e o veículo ainda conta que os dois têm se visto há um bom tempo.

“Ela está passando bastante tempo com Jeffrey Soffer. Eles estão se encontrando há meses e saindo secretamente uma vez por semana”, disse uma fonte ao jornal.

A fortuna do milionário é avaliada em 3 bilhões de dólares, ou seja, juntarão as riquezas, porque Gisele é uma das modelos mais bem pagas da história da moda.