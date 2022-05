Ciúme ou sinceridade? “Espero que esteja se divertindo”, comenta Gisele Bundchen na foto de marido

Tom Brady publicou o clique ao lado de Lewis Hamilton e David Beckham no F1 Miami Grand Prix

“Quando uma mulher brasileira comenta isso é porque a coisa deu ruim”, comentou internauta respondendo ao comentário de Gisele Bundchen na foto do marido, Tom Brady. O comentário da loira dizia: “Espero que esteja se divertindo!”. Será que a ex-modelo não aprovou a viagem do marido para o Grand Prix em Miami?

Tom posou para o clique no estande da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ao lado do piloto Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, e do empresário e ex-futebolista, David Beckham.

Eu não duvido muito que isso seja uma crise de ciúme, porque tudo indica que Gisele é quem manda no relacionamento. O casal já é conhecido por construírem as casas que vão morar desde o zero, mas quem escolhe todos os detalhes da mansão é Gisele.

Hoje o casal vive na Flórida, em uma casa com contato com a natureza, piscina e sol, do jeito que a brasileira gosta. O valor estimado da propriedade é de R$188 milhões e nela o casal vive com os filhos Jack, Benjamin e Vivian.