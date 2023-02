Gisele Bündchen recria look de carnaval de 2004

Modelo veio curtir a folia brasileira direto da Sapucaí sendo uma das musas do Camarote Brahma

Se em 2004 Gisele Bündchen fez história com o seu abadá customizado como um top cropped e uma calça branca de cós baixo, hoje então nem se fala sobre o barulho que ela gerou na Sapucaí. A modelo foi musa do camarote Brahma e elegeu o mesmo look que usou em 2004, quando esteve no carnaval.

A calça branca de cós baixo e o top cropped com uma customização simples do abadá foram logo reconhecidas e eu acreditei ter voltado para 2004, quando ela esteve no mesmo camarote.

A beleza de Gisele ainda se completou no melhor estilo brasileiro com as aparas do abadá como um cinto para a calça. Afe, musa faz assim!