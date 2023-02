Gisele Bündchen posa intocável no carnaval do Rio de Janeiro

Modelo chegou escoltada de seguranças e seguiu assim até a área VIP do Camarote N1

Olha ela! Se muitos acreditam que Gisele Bündchen era de bons amigos no carnaval do Rio, se enganaram, afinal ela chegou conduzida por muitos seguranças para curtir o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Os jornalistas se juntaram em peso tentando falar com a musa, mas não conseguiram nada além de cliques.

A musa chegou em um carro preto, de acordo com o Jornal Extra e não deu muitos detalhes à imprensa, posando para as fotos enquanto seguranças aguardavam para levá-la até a área VIP do Camarote N1.

O que chamou a atenção foi a escolha do look da loira, uma calça branca e um top cropped, tal qual seu look em 2004 no mesmo camarote.