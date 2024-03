Gisele Bündchen nega aposentadoria: “Nova temporada”

Gisele estava bem sumidinha das passarelas e dos ensaios fotográficos, mas foi só seu término com Tom Brady sair na mídia que ela voltou com tudo para as marcas mais famosas do mundo da moda. A modelo negou que esteja pensando em se aposentar, mas não negou a chegada de uma nova temporada em sua vida.

A modelo contou que, em 2025 – quando completar 30 anos de carreira – pretende encerrar a atual fase da jornada profissional, mas garantiu que não se aposentará. “Eu sinto que este é um bom momento para ter um encerramento e então começar uma nova temporada”, disse Gisele.

Junto com a moda, Bündchen se dedica à gastronomia. Ainda em março deste ano, a top model lançará o livro Nourish, em que compartilha dicas saudáveis. “Receitas simples para empoderar seu corpo e alimentar sua alma”, afirma a descrição da obra.