Gisele Bündchen conta detalhes sobre sua escolha por parar de beber e fumar

Em entrevista à revista Vogue, a modelo contou detalhes sobre suas escolhas de vida, abandonando o cigarro e as bebida alcoólicas

Gisele Bündchen está na capa da Vogue de agosto mais uma vez, afinal, só ela pode estrelar capas na Vogue com maestria sem perder a classe e a postura. A modelo contou sobre suas escolhas de vida e disse que abandonou de vez o cigarro e o álcool.

“Desde os meus 20 anos, nunca mais voltei a fumar. O cigarro aconteceu na minha vida pois queria me encaixar em um grupo, em um mundo, que não tinha nada a ver comigo. Tão logo me libertei disso e do mal que fazia, nunca mais voltei”, contou a modelo, que bebia vinho esporadicamente, mas parou há quase dois anos.

A musa ainda falou que o álcool prejudica sua imunidade. “O álcool prejudica a imunidade e, consequentemente, a saúde. Também não bebo mais café. Já o chocolate é um amor antigo, mas, como sei que açúcar não faz bem, como raramente e só chocolate meio amargo, e não aqueles cheio de gorduras e vários ingredientes desconhecidos”, disse Gisele.