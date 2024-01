Giovanna Pitel, Nizam e Raquele enfrentam o 4º Paredão do BBB

Genteeeeee, mesmo após a saída da influencer Vanessa Lopes, depois de desistir de permanecer no reality da Rede Globo. O apresentador Tadeu Schmidt aparecer para conversar com os brothers e assim, o 4º Paredão do BBB 24 foi formado. Na noite desta sexta-feira (19), os participantes Giovanna Pitel, Nizam e Raquele foram os emparedados da semana.

O líder Matteus indicou Pitel, justificando sua escolha pela falta de afinidade. Nizam foi o grande alvo da casa, sendo o primeiro mais votado com sete indicações, colocando assim seu destino nas mãos dos telespectadores. Enquanto isso, Raquele, com três votos, acabou em um impasse, pois empatou com Davi e Juninho. O desfecho do Paredão foi decisão do líder, que manteve a doceira na mira da eliminação.A dupla de Anjos, Luigi e Lucas, concede imunidade a MC Bin Laden. O líder Matteus indicou Pitel após justificar sua escolha por falta de afinidade: “Hoje passamos o dia sem se falar, sem se olhar. Eu procurei olhar para ela, puxar assunto e não teve essa troca.”

Depois disso, os participantes votaram no confessionário. Cada um teve direito a dois votos. Nizam foi o mais votado e foi direto para o paredão. Pela dinâmica, o segundo mais votado pela casa também seria indicado ao paredão. Como houve empate triplo entre Vinícius, Raquele e Davi, coube ao líder Matteus o voto de minerva. Então, le resolveu emparedar Raquele e o menos votado será eliminado no próximo domingo (21).