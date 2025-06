Giovanna Lancellotti e Gabriel David oficializam a união no Cristo Redentor

Gente, estou aqui me arrumando para uma esquenta na casa da minha amiga de Santa Teresa antes de irmos para a Pedra do Sal, quando vejo algumas mensagens das minhas amadas fofoqueiras comentando sobre o casório da Giovanna Lancellotti.

A atriz e o seu noivo, Gabriel David – presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) – selaram sua união neste último sábado (21) em uma cerimônia intimista no Cristo Redentor, um dos pontos mais emblemáticos do Rio de Janeiro.

O evento foi restrito a familiares e amigos próximos e a responsabilidade pelos registros fotográficos do casório foi a dupla Anna Quast e Ricky Arruda, conhecidos por assinarem cliques de grandes casamentos e celebrações especiais.

Luxo e sofisticação são as palavras para definir esse casamento, desde a decoração ao traje dos noivos. Giovanna entrou com um vestido de cetim da grife britânica Vivianne Westwood, cuja capa foi usada como lenço e a atriz precisou viajar para Londres para as provas do vestido. Enquanto, Gabriel vestiu um terno branco assinado pelo estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch.

Além disso, eles terão uma segunda cerimônia. A primeira foi no Rio, onde o empresário nasceu, já a segunda será no dia 28 de junho em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, cidade natal da atriz.

Giovanna e Gabriel se conheceram através da atriz Thaís Müller, sobrinha do noivo. Eles começaram a namorar em 2021 e ficaram noivos em março de 2024, durante uma viagem à Tailândia.