Giovanna faz graves acusações contra Davi: “Assediador!”

A sister ainda afirmou que caso aquela discussão tivesse sido diretamente entre ela e Davi, ela teria agredido o motorista de aplicativo.

Amores, mais cedo contei para vocês sobre a briga generalizada que rolou no BBB24, após o sicerão da noite de ontem (04), porém, o babado não parou por ali.

Abalada com o quebra-pau que aconteceu dentro da casa, durante uma conversa com seus aliados, Giovanna fez graves acusações contra Davi, o chamado de assediador e afirmando que caso tudo aquilo tivesse acontecido com ela, ela teria partido pra cima do motorista de aplicativo, o que resultaria na sua expulsão.

“Gente, se fosse comigo ele ia tomar um na boca. Eu vou falar, se tem uma coisa que eu odeio é homem querer se crescer pra cima de mim, me chamando de gostosa, falando ‘me dá um beijinho’. Assediador do caralho! Parece os escrotos que eu enfrento lá fora, tá ligado? Isso pega lá no fundo”, iniciou Giovanna.

“É coisa que só quem passou pra caralho, sabe o que é isso. E hoje eu ser assim, é reflexo de tudo que eu já passei lá fora, principalmente com homem. E ver ele fazendo aquilo ali com a Leidy, me pegou. Eu fiquei muito nervosa, se fosse comigo eu tinha sido expulsa, isso eu não aceito. Você pode xingar, falar palavras duras, mas ficar chamando mulher pra beijinho? Vai tomar no c*, vai pra casa do car*lho”, continuou a sister.