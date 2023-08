Giovanna Ewbank sobre crises de ansiedade: “Tive que ser internada”

A atriz e apresentadora explicou o motivo do seu sumiço e fez um desabafo nas redes sobre sua saúde mental

Giovanna Ewbank abriu as portas do seu coração e se fez transbordar na web com um relato sobre sua saúde mental. A apresentadora e atriz tinha sumido há um tempo e voltou para contar que já precisou ser internada algumas vezes por causa de crises de ansiedade.

“No meu histórico profissional eu tive muitas quedas, eu vou sempre até o meu limite. E quando eu chego ao meu limite, eu caio. E aí preciso me reorganizar emocionalmente, mentalmente. São nesses momentos em que eu caio que, muitas vezes, eu sou internada. Eu tenho algumas passagens na minha vida, emocional e mental, em que eu tive que ser internada por estresse. Tive que parar tudo o que estava fazendo para reorganizar meus sentimentos e, hoje em dia, acho que a gente tem mais abertura para falar sobre isso”, começou.

Em seguida, ela falou sobre faz para identificar as crises de ansiedade. “Vêm de diferentes maneiras, em diferentes momentos. Eu consigo enxergar quando eu estou entrando em uma crise, quando estou em um pico de estresse do trabalho, eu perco o ar e tenho vontade de chorar compulsivamente”, revelou ela, explicando como faz para se acalmar. “Eu respiro fundo, começo a chorar compulsivamente, e depois desse choro compulsivo, consigo me equilibrar e manter a calma.”