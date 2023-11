Giovanna Ewbank revela porque perdoou traição de Bruno Gagliasso: “Éramos muito novos”

A atriz e apresentadora abriu o coração durante a sua participação no programa “Angélica: 50 e tantos”.

Meus amores, recentemente foi ao ar o programa “Angélica: 50 e tantos”, que é exibido pelo Globoplay, onde a atriz e influenciadora Giovanna Ewbank revelou o verdadeiro motivo de ter perdoado a traição de seu marido, o ator da Globo Bruno Gagliasso.

“Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal, e a gente tendo que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não”, iniciou Gio.

Por fim, a loira revela porque perdoou o galã da Globo após a traição, afirmando que ambos eram muito novos na época do ocorrido.

“Nós éramos muito jovens, mas fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que a gente tinha”, finalizou a atriz.