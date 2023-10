Giovanna Ewbank celebra a gravidez de Fernanda Paes Leme

A atriz está grávida da sua primeira filha com o empresário Victor Sampaio

Fê Paes Leme e Giovanna Ewbank já passaram poucas e boas diante da relação conturbada que as duas tiveram no passado, mas tudo ficou no passado e agora é só alegria diante da gravidez de Fê. Gioh esteve na residência do casal e celebrou a notícia que Fernanda está esperando uma menina.

Em vídeo, Giovanna comemora: “Eu sabia, sua filha da p*ta! C*ralho, parabéns!”, gritou Ewbank, que não conteve a sua emoção e a expressou de forma engraçada. Bruno ainda completa: “Eu falei em Portugal: ‘Eu acho que a Fer tá grávida”, disse ele.

Gioh ainda completou na legenda: “É MENINA!!! Que emoção, que felicidade, quanto amor! Como essa bebê foi esperada e aguardada por todos nós!!! Que benção!!! Vocês merecem uma chuva de bençãos, amor e muita saúde @fepaesleme e @victorasampaio. Saibam que estamos aqui pra paparicar muito e ajudar na chegada dessa ariana linda que vai fazer vocês ficarem de cabelo em pé!!! AMÉM! Amo vocês 3, 4 né? Tem a Tina também!”, escreveu a loira.