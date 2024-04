Giovanna, do BBB 24, rebate hater com resposta afiada: “Carteira de trabalho”

Giovanna Lima ficou no centro dos holofotes ao rebater os seus haters prontamente e de forma bem dura. A sister usou suas redes sociais para reclamar dos poucos momentos nos VTs da final do reality da Globo e teve que lidar com diversos comentários dos haters.

“C***lho, o boicote é real”, disse Giovanna. Logo abaixo nos comentários, um hater fez uma crítica à ex-siter. “O baque ao descobrir que fora do X ninguém liga pra você kkk”, escreveu o internauta.

Uma das fãs de Giovanna logo lhe defendeu e mandou uma resposta ao hater: “Pelo visto você liga”. A ex-BBB logo notou o comentário e acrescentou com uma resposta afiada. “Ele liga porque ele não me segue e tá sempre aqui querendo encher minha paciência. Se pegar a carteira de trabalho não tem 1 assinatura”, declarou a nutricionista.