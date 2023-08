Giovanna Antonelli pretende entrar de cabeça para o streaming

A atriz deu uma entrevista à Revista Caras e contou detalhes sobre seu novo plano sem contrato fixo com a TV Globo

Não é de hoje que sabemos que muitos atores globais tiveram que deixar a sua casa, TV Globo, para curtir um pouco da graça do streaming. Giovanna Antonelli disse estar pronta para curtir tudo que o streaming pode lhe dar. A atriz está escalada para fazer a primeira novela da HBO Max, com Beleza Fatal.

“Eu tô curtindo demais, o streaming está completamente inserido na era digital e isso é muito poderoso. Até porque, sou consumidora dessas plataformas e gosto de ter o poder de escolha do que quero assistir cada vez mais e no horário mais adequado pra mim. Streaming é liberdade, é ganho de tempo”, disse.

Ela ainda conta que a experiência tem sido rica em ensinamentos. “É um contexto novo, mais conectado, mais possibilista, tanto para a gente que está fazendo, quanto para quem está assistindo”, afirmou.

“Fiz novelas fora da internet e agora fazendo novela no streaming, é como ver meus negócios crescerem e mudarem a vida de milhares de pessoas, essa passagem do tempo evolutiva é incrível e faz meus olhos brilharem. Enfim, tô prontinha para o que o futuro me reserva”, declarou.