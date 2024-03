Giovanna Antonelli marca vacina da dengue para Murilo Benício

Genteeee, estava fuxicando no meu instagram e simplesmente me deparei com um vídeo maravilhoso dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício que divertiram e muito seus seguidores na noite desta quarta-feira (06), ao revelar como era a relação de amizade entre eles. Ao responderem uma pergunta de um fã sobre qual era o segredo deles para manter uma amizade tão bonita, os dois caíram na gargalhada.

“É um saco gente”, iniciou Antonelli. “Ah p0rr4, desliga essa câmera aí”, brincou Benício rindo. Em seguida, Giovanna explicou que foi tudo de forma natural entre eles.

“Eu liguei pra ele para marcar a vacina da dengue do Pietro. Quando eu estou vendo ele ainda me pediu para eu marcar a vacina dele. Agora tem que cuidar deles todos, entendeu?”, relembra Giovanna, que é interrompida por Murilo. “Marcou pra mim, sexta-feira agora. Marcou 9h, era 8h que eu falei”, reclama Murilo, caindo na gargalhada.

“Todo mundo sabe que Giovanna é médica. Ela inclusive está recebendo pessoas em casa. Ela faz todo planejamento anual para a sua saúde, coisas que você tem que comprar”, revelou Benício no vídeo.

Veja o vídeo abaixo: