Dança dos famosos no ‘Domingão do Huck’: Gil do Vigor e Tierry já estão confirmados

Ana Furtado, Jessica Ellen, Gkay e Vitória Strada também estarão na competição de dança da Globo

Se a ‘Dança dos Famosos’ vai ser a mesma coisa sem o Faustão eu não faço ideia, mas já estou animada com os participantes que já estão confirmados para essa edição. Entre eles Gil do Vigor, Ana Furtado, Tierry, Jessica Ellen, Gkay e Vitória Strada já estão com contrato assinado para participarem da competição de dança.

Gkay participa do Dança dos Famosos (Foto: Reprodução)

Será a primeira edição sob comando do apresentador Luciano Huck, o que me deixa ainda mais animada, adoro essas mudanças na TV, acho que dá uma renovada. A estreia está prevista para o dia 27, e o grupo de 12 participantes ainda está sendo fechado.

Dá para acreditar que a Globo pensou em transformar o quadro em um programa solo, porém a ideia não foi para frente e ele segue dentro do ‘Domingão do Huck’. A produção tem corrido muito para conseguir fazer tudo no tempo certo para a estreia triunfal.

Inclusive, boatos dizem que podemos encontrar Douglas Souza, jogador de vôlei da seleção brasileira, nas telinhas do plim plim mostrando seu gingado. Essa seria uma negociação que Luciano estaria investindo alto. Será que vem aí?

Douglas Souza seria um dos participantes da competição de dança (Foto: Reprodução)

Nomes como Ana Paula Renault e Maria, ex-BBB 22, estariam pautados nas reuniões, mas ainda nada foi decidido sobre a possível participação das duas.

Ansiosíssima para a estreia desse quadro que eu amo tanto, tô mais animada para saber quem vou ver dançando na telinha.