Gil do Vigor sle revolta com Câmara após aprovação da proibição do casamento homoafetivo: “Tanta violência”

O ex-BBB e PhD em Economia soltou o verbo diante do Projeto de Lei que proíbe os casamento homoafetivos no país

Quero ressaltar desde o início, que o Projeto de Lei que proíbe a união homoafetiva no Brasil está avançando, mas ainda não foi decretada como lei. Com 12 votos a favor e 5 contra, o PL foi aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta terça-feira (10/10). Gil do Vigor demonstrou sua insatisfação diante do fato por meio de suas redes.

“Com tanta coisa que está acontecendo no nosso país, são desastres naturais, tanta violência, tanto desemprego, fome. E os deputados estão preocupados em debater lei para tentar retroceder os direitos da comunidade LGBTQIA+”, começou Gil.

Ela ainda completou: “Eu quero pedir alguém em casamento, poder casar, ter o meu papel, no meu coração, na minha vivência, a certeza de que eu tenho direito civil como cidadão de estar convivendo com outra pessoa. Isso está prejudicando em que as outras pessoas? Onde que eu ser casado com outro homem estará tirando a tua alegria, a tua felicidade?”, questionou Gil.