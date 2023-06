Gil do Vigor faz desabafo nas redes: “Os verdadeiros amigos te apoiam nos momentos difíceis”

O estudante e ex-BBB usou o seu Twitter para fazer um desabafo e disse estar se sentindo sozinho

Gil do Vigor usou as suas redes sociais para mostrar uma certa insatisfação com a sua solidão na vida de estudante nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, o ex-BBB cursa PhD em economia na Califórnia, e disse que o dia não é fácil, contando que sua rotina é atribulada e que chegou a estudar das 8 da manhã até meia noite.

“Hoje não está sendo um dia fácil. Estudando das 8h às 00h, com uma hora de almoço e uma para janta”, iniciou Gil. “Tem horas que bate um sentimento de tristeza grande, viu, a solidão. Mas seguirei firme. Deus está comigo”, concluiu.

Ele ainda falou sobre amizades: “Os verdadeiros amigos te apoiam nos momentos difíceis. Se você tem um suposto amigo que quando você precisa ele some, ele nunca foi teu amigo! Fica ligado. Lembre sempre, não dê pérola aos porcos”, finalizou.