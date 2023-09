Gil do Vigor faz denúncia de ataques homofóbicos: “Machuca”

O ex-BBB usou suas redes sociais para demonstrar insatisfação diante dos comentários homofóbicos que vem sofrendo nos últimos tempos

Gil do Vigor não ficou calado e partiu para cima dos homofóbicos que circulavam pelo seu perfil nas redes. Diante de tanto hate, Gil mostrou o comentário de um deles no seu canal “Matemática do Vigor”, e ainda comentou o caso em seu Twitter.

“Machuca tanto isso! A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme! Com meu orgulho”, disse ele.

O Sport Club do Recife também se manifestou publicamente: “O Sport é um clube para todos. Temos muito orgulho de te ter como nosso torcedor e diretor de Diversidade e Inclusão, Gil”, informou.