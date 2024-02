GIl do Vigor fará palestra em Harvard: “Deus é fiel”

O ex-BBB utilizou as suas redes sociais para anunciar sua mais nova conquista profissional para os seus amigos e fãs.

Genteeeee, que tudoooo! Não sei vocês, mas eu acho incrível ver o nosso amado Gil do Vigor crescendo desta forma, afinal ele é um dos poucos ex-BBBs que eu conheço que, em momento algum, deixou a sua fama subir pela cabeça e continuou correndo atrás de seu sonho, com muita força e garra.

Recentemente, o economista utilizou as suas redes sociais, para anunciar mais uma de suas grandes vitórias profissionais, ele irá palestrar na 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT, em Harvard, uma das universidades mais respeitadas do mundo.

“Vou palestrar em Harvard! Quando falaram que eu não duraria um mês pois abandonei tudo pela educação, não fazia ideia de tudo que estava por vir. Deus é Fiel”, publicou o Gil.

Além do ex-BBB, outros grandes nomes brasileiros marcarão presença no evento, que foi organizado pela comunidade brasileira de estudantes, como Ivete Sangalo, Seu Jorge e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Vou palestrar em Harvard! 🥹😭😭😭 quando falaram que eu não duraria 1 mês pois abandonei tudo pela educação, eu não fazia ideia de tudo que estava por vir. ❤️🥹 Deus é FIEL! pic.twitter.com/iHH4srkLRd — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 22, 2024