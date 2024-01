Gil do Vigor detona participantes do BBB 24: “Elenco burro”

Sem papas na língua! Gil do Vigor usou suas redes sociais para detonar os participantes do reality da Globo. Gil mostrou que não está gostando do comportamento dos participantes e chega a chamar a edição de burra.

“Elenco mais burro de todos os BBBs. Não dá, não dá”, disparou ele no X.

Os inteornautas opinaram: “Estão fazendo com o Davi, a mesma coisa que fizeram a Juliette no BBB 21, então o elenco que você participou tá dando exemplo do porque o BBB 24 tá sendo um elenco burro”, disse um internauta. “Esse elenco parece com você e a Sarah todo tempo sendo burro, desconfiando da Juliette sendo que ela estava certa todo tempo”, comparou outro. “Gil, literalmente fizeram a mesma coisa na sua edição. Do contrário, você teria sido campeão e não a Juliette”, opinou um terceiro.