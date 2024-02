Gil do Vigor detona erro no sistema do Sisu: “Se fosse comigo, a casa ia cair”

O economista e ex-BBB cobra o MEC que uma providência seja tomada de forma urgente, para amparar aqueles que foram prejudicados.

Habla mesmo! Meus amores, não sei se vocês já ficaram sabendo, mas infelizmente ocorreu uma falha técnica no sistema que anunciou os classificados do Sisu2024, fazendo com que vários alunos que pensaram que tivessem sidos aprovados perdessem suas vagas nas universidades.

Diante disso, é óbvio que o nosso amado economista e ex-BBB, Gil do VIgor, não deixaria esse erro passar em branco. Através das suas redes sociais, Gil detonou o ocorrido e se solidarizou com os prejudicados por essa falha técnica.

“Estou aqui indignado, porque acabei de saber que o MEC foi irresponsável esse ano. Erraram o sistema de divulgação de resultados dos alunos, o que para mim é brincar com o sonho dos alunos. Porque, imagina, você sonhar em fazer parte de uma universidade pública, você estuda o ano inteiro, faz o Enem, coloca sua nota no Sisu, olha e fala: “aprovado!”, comemora com a sua família, comemora com seus amigos, para do nada você perder sua vaga”, iniciou o ex-BBB.

Continuando, Gil ressalta a gravidade que um simples erro no sistema pode causar para as pessoas, já que esse sistema lida com o sonho de milhões de pessoas e afirma que se esse erro tivesse lhe prejudicado “a casa ia cair”.

“Isso não é justo. Se fosse comigo, a casa ia cair. “Ah, mas foi um erro do sistema”. Mas, minha gente, não se brinca com o sonho das pessoas! Esses alunos que estavam aprovados, que estavam comemorando, que choram com a família: “ah, perdi minha vaga”… e agora? O que vocês vão fazer com isso? Isso não se faz. Não se brinca com o sonho de tanta gente”, continuou o economista.

Por fim, ele afirma que irá sim expor o ocorrido e ainda cobra uma solução do MEC para todos aqueles que foram prejudicados, com a falha do sistema.

“Eu sou influenciador e vou trazer, sim, assuntos importantes e debater. Queremos providências do MEC sobre esses alunos que tiveram falsamente a informação de que estavam aprovados e que agora estão o quê? Acabados, destruídos, chorando e arrasados. E agora, como faz?”, finalizou Gil.